Conferenza Regioni: oggi vertice con Governo su riapertura scuole. Fedriga, fatto molto su TPL ma c’è mancanza fisica di mezzi

(FERPRESS) – Roma, 20 APR – Si terrà oggi alle 17 un vertice tra Governo e Regioni in vista delle riaperture delle scuole prevista per il 26 aprile. All’incontro convocato per ragionare sul problema dei trasporti legato alla riaperture di tutti gli istituti scolastici, spiegano fonti di governo, parteciperanno insieme al ministro per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, il ministro per i Trasporti e la mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il ministro della Salute, Roberto Speranza e ai rappresentanti della Conferenza delle Regioni e degli Enti locali, Massimiliano Fedriga, Michele de Pascale e Antonio Decaro. L’incontro si svolgerà in videconferenza.

Pubblicato da COM il: 20/4/2021 h 15:19 - Riproduzione riservata