Conferenza finale BrennerLEC: illustrati esiti e prospettive future dai vertici di A22 e dai partner di progetto

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – Dopo cinque anni di test intensivi, il progetto BrennerLEC – Lower Emissions Corridor ha confermato, dati alla mano, che applicando limitazioni dinamiche alla velocità si ottiene la massima efficienza ambientale e trasportistica con il minor disagio possibile per l’utenza stradale. I tre principali risultati del progetto sono, infatti, una riduzione di circa il 10% delle concentrazioni di NO2 a bordo strada con una riduzione media della velocità di 15 km/h, una riduzione di circa il 10% dei tempi di percorrenza in condizioni di traffico intenso, nonché una maggiore sicurezza stradale.

