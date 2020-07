Conferenza delle Regioni: Toti, Regioni chiedono un confronto urgente con la Ministra De Micheli sulle infrastrutture

(FERPRESS) – Roma, 10 LUG – “La Conferenza delle Regioni chiederà un incontro urgente alla Ministra delle infrastrutture, Paola De Micheli, sulla ristrutturazione delle reti logistiche del Paese e sul piano Italia veloce, ma anche su alcune preoccupazioni che investono il trasporto pubblico locale”, lo ha annunciato il Presidente Giovanni Toti che ieri ha presieduto la Conferenza delle Regioni.

