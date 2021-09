Conferenza delle Regioni: Fedriga, Codice dei contratti pubblici è farraginoso. Posizione Antitrust condivisibile

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – “Oggi il Presidente dell’Antitrust ha sottolineato che il Codice dei contratti pubblici è farraginoso, richiamando con forza la necessità di semplificare la normativa vigente. Una posizione assolutamente condivisibile, soprattutto ora che le istituzioni hanno il dovere di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al raggiungimento degli obiettivi del PNRR”, dichiara il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, commentando la Relazione annuale sull’attività svolta nel 2020 del Presidente dell’Autorità Antitrust, Roberto Rustichelli.

