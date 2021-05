Conferenza annuale dell’Association for European Transport, appuntamento dal 13 al 15 settembre

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – Gli interessati sono invitati a prenotare al più presto il proprio posto alla European Transport Conference per beneficiare di uno sconto per prenotazione anticipata. Tutte le prenotazioni ed i pagamenti devono pervenire entro lunedì 21 giugno 2021. Un ulteriore sconto del 50% sulle tariffe è applicato ai giovani professionisti di età inferiore ai 26 anni o con esperienza professionale inferiore ai 5 anni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it