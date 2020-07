Confcommercio e Conftrasporto: il caso Liguria sta paralizzando l’intera economia del Nord

(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – Dopo l’emergenza Covid-19 e ancora in una fase di ripresa lentissima, il Paese non può permettersi ulteriori danni al sistema economico. Il “caso Liguria” sta, di fatto, paralizzando l’intera economia del Nord. Due dati su tutti: il 50% della logistica italiana passa da quel territorio e un’ora di ritardo in più degli oltre 30mila camion che ogni giorno attraversano il nodo di Genova costa alle imprese circa 2 milioni di euro. Così Confcommercio e Conftrasporto in una nota congiunta sulla viabilità in Liguria.

Pubblicato da COM il: 8/7/2020 h 13:38