Confartigianato Trasporti: ristori per autotrasportatori per crollo del Ponte Morandi sono soggetti a tassazione. Una beffa

(FERPRESS) – Roma, 16 FEB – Confartigianato trasporti comunica che è stato definitivamente chiarito il regime fiscale degli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori in relazione al crollo del Ponte Morandi previsti dal Decreto Genova. Tali aiuti sono considerati contributi in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it