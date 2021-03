Confartigianato Anara contraria alla proroga della revisione obbligatoria dei veicoli

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – Nuova proroga di dieci mesi in arrivo per la revisione dei veicoli per i controlli obbligatori previsti tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. La decisione è contenuta nel Regolamento UE 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, che in forza della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 febbraio scorso, entrerebbe in vigore in Italia nei prossimi giorni, se non esercitata dal Governo l’opzione di non applicazione.

Pubblicato da COM il: 3/3/2021 h 11:16