Conerobus: purificatori a bordo. Ad Ancona il trasporto riparte in sicurezza

(FERPRESS) – Ancona, 14 SET – Aria più pulita sugli autobus di Conerobus. La società di gestione della mobilità di Ancona e provincia ha avviato un progetto sperimentale di purificazione a bordo grazie all’impiego di dispositivi di ultima generazione in grado di abbattere la concentrazione di Pm 2.5 del 90%, con conseguente diminuzione del rischio di contagio da virus e batteri.

La sperimentazione nasce da una collaborazione con Innoliving, azienda marchigiana attiva nel settore healtcare, che ha fornito i suoi purificatori, appositamente progettati per i mezzi pubblici ed inizialmente impiegati nei collegamenti con le scuole.

