Conclusasi 21a edizione della Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità Sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – Firenze conquista il primo posto del podio per la mobilità sostenibile, a seguire Milano e Torino, al quarto posto Parma seguita da Bologna. Roma soltanto al quindicesimo posto. Le più insostenibili sono Catania, Campobasso e Siracusa. Prato è la città con più auto di recente immatricolazione, mentre ad Ancona si sfiora il 25% di auto a basso impatto, GPL, metano, ibride o elettriche. In crescita le ciclabili, con Reggio Emilia a condurre, e purtroppo anche l’indice di mortalità sulle strade, con L’Aquila maglia nera. Il Rapporto premia le innovazioni introdotte dalle città, in particolar modo i sempre più diffusi sistemi di sharing o mobilità condivisa, in particolare la quantità di auto, bici, scooter e monopattini a disposizione dei cittadini. Sono i risultati del “Quindicesimo rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane” presentato dal segretario nazionale di Euromobility Valerio Piras a conclusione della conferenza.

Pubblicato da Giulia Riva il: 30/11/2021 h 16:31 - Riproduzione riservata