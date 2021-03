Con ÖBB Rail Cargo Group trasportati 8 mln di tonnellate di rifiuti l’anno, risparmiate 80mila tonnellate di Co2

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – ÖBB Rail Cargo Group (RCG) ha molti anni di esperienza nel trasporto di rifiuti e trasporta circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno. Ciò ha consentito di risparmiare oltre 80.000 tonnellate di Co2 ed ha evitato circa 460.000 viaggi in camion.

