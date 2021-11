Premio Go slow 2021 al Comune di Vicenza per il progetto della ciclabile lungo strada di Casale il Comune

(FERPRESS) – Vicenza, 19 NOV – Con il progetto per la realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo strada di Casale, il Comune di Vicenza si è aggiudicato il terzo posto nella categoria “Progetti in corso 2021” al premio nazionale “Go slow”, uno fra i più longevi e prestigiosi riconoscimenti nazionali, dedicato alle buone pratiche nell’ambito della mobilità sostenibile in Italia.

La cerimonia ufficiale si è tenuta questa mattina, venerdì 19 novembre, al Palazzo del Vicariato di Roma.

Pubblicato da COM il: 19/11/2021 h 15:36