­Con il progetto BrennerLEC si gioca per rendere fluido il traffico e migliorare la qualità dell’aria

(FERPRESS) – Bolzano, 23 SET – L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima distribuirà alle scuole medie altoatesine dei tre gruppi linguistici il gioco educativo “BrennerLEC – THE GAME”. Le scatole da gioco saranno spedite per posta alle segreterie delle scuole nelle prossime settimane. Un numero limitato di copie potrà essere messo a disposizione anche di associazioni che svolgono attività o percorsi di formazione rivolti ai ragazzi, di età compresa fra i 9 e i 16 anni. Sul portale della Provincia al tema ambiente, sezione Educazione ambientale, sono disponibili le informazioni sulle modalità per la distribuzione delle scatole del gioco educativo “BrennerLEC – THE GAME”.

23/9/2021