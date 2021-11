Con GCF-Gefer è il tornio che raggiunge il treno. Tornio mobile ferroviario per servizi di tornitura a km 0

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – Ben 7 treni in soli 6 giorni. A Trento, presso l’officina ferroviaria di Trentino Trasporti, l’intervento di GCF-Gefer con il tornio mobile “MobiTurn” ha consentito di provvedere sul posto alla tornitura dei rotabili. Un intervento rapido, a km 0, che ha prodotto una decisa compressione dei costi e una notevole riduzione dei tempi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it