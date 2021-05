Con Autoguidovie è possibile raggiungere i centri vaccinali tramite il “travel planner”

(FERPRESS) – Milano, 19 MAG – I centri vaccinali si raggiungono in autobus grazie ad Autoguidovie. Per farlo è sufficiente pianificare il viaggio con il “travel planner” presente sul sito e sull’App di Autoguidovie nella sezione “Dove vuoi andare”. Sempre sul sito internet dell’azienda è possibile visualizzare l’elenco dei centri vaccinali massivi serviti dall’azienda. Per usufruire del servizio è necessario, ovviamente, essere in possesso del titolo di viaggio valido mentre gli orari degli autobus sono consultabili da App e sito internet.

Pubblicato da COM il: 19/5/2021 h 16:15 - Riproduzione riservata