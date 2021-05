Comunità Società ferroviarie e infrastrutturali europee: da ultimo COVID Impact Tracker emerge 1° trimestre tetro

(FERPRESS) – Roma, 7 MAG – La pandemia e i conseguenti blocchi continuano a impattare pesantemente sul trasporto su rotaie. Rispetto ai dati del 2019, i ricavi dei passeggeri rimangono la metà di quelli che erano in tempi pre-crisi (stagnando al -51% da novembre 2020). Nel frattempo, i ricavi da merci stanno peggiorando (da -3% a dicembre 2020 a -10% nel 1 ° trimestre 2021).

