Comuni ciclabili: Torino premiata per le politiche a favore della mobilità in bicicletta

(FERPRESS) – Torino, 11 FEB – Protagonista della “rivoluzione bici” innescata dalla pandemia, Torino è stata premiata oggi nell’ambito dell’iniziativa ‘Comuni ciclabili’, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly.. “Oltre ad aver ampliato le zone 30 – si legge nella motivazione del premio – ha tempestivamente applicato le nuove norme su corsie ciclabili e case avanzate ai semafori e ha introdotto nuovi modelli come i controviali con velocità limitata a 20 km/h.”

