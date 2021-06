Comune di Genova e Trenitalia: accordo di co-marketing per la promozione del turismo sostenibile

(FERPRESS) – Genova, 15 GIU – Comune di Genova e Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) insieme per arricchire l’offerta turistica della città ed incentivare l’uso del treno.

Visitare il capoluogo ligure raggiungendolo in treno sarà ancora più conveniente perché consente di ottenere lo sconto del 10% sul costo di tutte le card turistiche acquistabili con il Genova City Pass, il pass turistico ufficiale di Genova riconosciuto unanimemente tra i più completi a livello europeo.

