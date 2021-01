Comune di Avellino e FS insieme per valorizzazione aree urbane in termini di mobilità e turismo

(FERPRESS) – Avellino, 29 GEN – Il Comune di Avellino e il Gruppo FS hanno sottoscritto un documento ad integrazione di un accordo del 2018 che punta a riqualificare e valorizzare alcuni fabbricati e aree ferroviarie in ambito urbano. Tra gli obiettivi della rinnovata intesa c’è infatti quello di favorire la mobilità e lo sviluppo del territorio per incentivare il rilancio del turismo nel capoluogo campano.

