Comune dell’Aquila concede in prestito al Principato di Monaco uno degli autobus elettrici di cui è proprietaria

(FERPRESS) – L’Aquila, 4 FEB – Il Comune dell’Aquila ha concesso in prestito al Principato di Monaco uno degli autobus elettrici di cui è proprietaria, e che viene utilizzato dall’Ama. Lo rende noto l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Carla Mannetti, che ha precisato che la Compagnie des Autobus de Monaco, Société Anonyme Monégasque e l’amministrazione comunale del capoluogo abruzzese hanno sottoscritto un accordo per perfezionare tale prestito.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it