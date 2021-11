Comune Bologna: Giunta istituisce la cabina di regia per gli interventi infrastrutturali

(FERPRESS) – Bologna, 15 NOV – La Giunta bolognese, guidata dal sindaco Matteo Lepore, ha approvato l’istituzione della cabina di regia “Infrastrutture per la mobilità sostenibile”, presieduta dall’assessora Valentina Orioli. Alle riunioni parteciperanno gli assessori, in base alle tematiche dell’ordine del giorno, il Capo di Gabinetto, il Direttore Generale e il Segretario Generale.

