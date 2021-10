Completata fornitura dei Pop in Liguria. Con altri due Rock in arrivo salgono a 31 i nuovi convogli

(FERPRESS) – Genova, 19 OTT – Si completa oggi la fornitura dei 15 Pop liguri grazie alla presentazione di due nuovi convogli nel corso di un evento a Genova Brignole ai quali seguiranno due Rock, che faranno salire a 31 i nuovi treni del trasporto regionale.

Le consegne rientrano in una fornitura di 48 nuovi treni previsti nel contratto di servizio sottoscritto a gennaio 2018 da Regione Liguria e Trenitalia dal valore di 557,7 milioni di euro. Di questi investimenti 390 milioni sono destinati al rinnovo della flotta regionale, che, a fornitura ultimata, raggiungerà un’età media di cinque anni.

