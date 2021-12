Como: il trasporto pubblico verso la sostenibilità. Al Comune in arrivo 6,4 mln di euro

(FERPRESS) – Como, 17 DIC – Con il decreto 234/2020, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti insieme a ministero dello Sviluppo economico e ministero dell’Economia e delle finanze hanno messo a disposizione delle “città ad alto inquinamento” più di 315 milioni di euro per l’acquisto di veicoli ambientalmente sostenibili (elettrici, ibridi, ecc.) da impiegare per il servizio di trasporto pubblico locale, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il loro funzionamento (ad esempio le colonnine di ricarica). Nel dettaglio, le risorse assegnate al Comune di Como ammontano a circa 6,4 milioni di euro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 17/12/2021 h 14:39 - Riproduzione riservata