Commissione Ue: ok sostegno pubblico dell’Italia per servizio traghetti Laziomar. Chiusa indagine su sostegno a favore di Saremar

(FERPRESS) – Roma, 30 SET – La Commissione europea ha concluso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a partire dal 2011 a Laziomar S.p.A. (“Laziomar”) per la gestione del servizio di traghetti in Italia, è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Lo stesso vale per la compensazione concessa a Laziomar dopo l’acquisizione da parte della Compagnia Laziale di Navigazione S.r.l. (“CLN”). La Commissione ha anche concluso un’indagine approfondita su alcune misure a favore di Sardegna Regionale Marittima S.p.A. (“Saremar”), società in liquidazione dal 2016.

30/9/2021