Commissione Ue: ok a misura italiana per operatori trasporto ferroviario merci e passeggeri colpiti dalla pandemia

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 150 milioni di € a sostegno del settore del trasporto ferroviario di merci e del settore del trasporto ferroviario commerciale di passeggeri nel contesto della pandemia di coronavirus. La misura consente di ridurre i canoni pagati dagli operatori dei due settori in questione per accedere all’infrastruttura ferroviaria nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 30 aprile 2021.

