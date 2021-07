Commissione UE: ok a emendamento svedese con un budget totale di 271 mln per promuovere il trasporto ferroviario 

(FERPRESS) – Roma, 26 LUG – La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell’UE, una modifica con un nuovo budget totale di 2,75 miliardi di corone svedesi (circa 271 milioni di euro) di un regime di aiuti svedese, originariamente approvato dalla Commissione il 12 maggio 2020 (SA.57886), per aumentare il sostegno al trasporto merci su rotaia in Svezia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 26/7/2021 h 09:39 - Riproduzione riservata