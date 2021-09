Commissione UE: ok a 1,2 mln di euro di aiuti a compagnie aeree con base all’aeroporto internazionale di Maramureș

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – La Commissione europea ha approvato uno schema rumeno di 1,2 milioni di euro per le compagnie aeree che iniziano voli internazionali da e per l’aeroporto internazionale di Maramureș a seguito dell’epidemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette fino a 800.000 euro per impresa. L’aeroporto internazionale di Maramureș svolge un ruolo importante nella connettività regionale e internazionale della Romania.

Pubblicato da AB il: 29/9/2021 h 14:34