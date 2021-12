Commissione Ue lancia il “Gateway globale” nuova strategia per connettività pulita e sicura per digitale, energia, trasporti

(FERPRESS) – Roma, 2 DIC – La Commissione europea e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza lanciano il “Gateway globale”, la nuova strategia europea per promuovere una connettività intelligente, pulita e sicura in materia digitale, di energia e di trasporti e rafforzare i sistemi sanitari, dell’istruzione e della ricerca in tutto il mondo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 2/12/2021 h 11:39 - Riproduzione riservata