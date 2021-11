Commissione Ue invita le città a partecipare alla missione “100 Climate-Neutral and Smart Cities entro il 2030”

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – La Commissione europea ha lanciato oggi un invito a manifestare interesse per le città che desiderano aderire alla missione europea ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities entro il 2030’ , una delle cinque missioni individuate nel piano strategico di Horizon Europe.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it