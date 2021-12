Commissione Ue deferisce Germania alla Corte di giustizia per aver escluso reti trasporto regionali da requisiti di interoperabilità e sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 6 DIC – La Commissione ha deciso oggi di deferire la Germania alla Corte di giustizia dell’Unione europea per non aver applicato alle sue reti di trasporto regionali i requisiti di sicurezza e interoperabilità ferroviari stabiliti dalle direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE .

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it