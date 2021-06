Commissione UE avvia indagine su proposta di acquisizione di Air Europa da parte di IAG

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – La Commissione Europea ha aperto un’indagine approfondita per valutare la proposta di acquisizione di Air Europa da parte di IAG, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni. La Commissione teme che l’operazione proposta possa ridurre la concorrenza sui mercati dei servizi di trasporto aereo di passeggeri sulle rotte nazionali spagnole e sulle rotte internazionali da e verso la Spagna.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it