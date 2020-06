Commissione Ue: approva le misure fiscali italiane per il trasporto marittimo

(FERPRESS) – Roma, 12 GIU – Nell’ambito delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato la proroga fino alla fine del 2023 di varie misure italiane a sostegno del trasporto marittimo nel quadro del regime del “Registro Internazionale” dell’Italia. Il sistema incoraggia le compagnie di navigazione a immatricolare le loro navi in Europa, garantendo così standard sociali, ambientali e di sicurezza più elevati.

