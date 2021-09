Commissione UE: aeroporto Parigi-Orly, Air France cede 18 slot a Vueling per ricapitalizzazione azienda

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – La Commissione Europea ha classificato Vueling al primo posto tra i vettori aerei che avevano chiesto di beneficiare del portafoglio di 18 bande orarie giornaliere presso l’aeroporto di Parigi-Orly. Questi saranno messi a disposizione da Air France per porre rimedio a eventuali indebite distorsioni della concorrenza a seguito della sua ricapitalizzazione da parte dello Stato francese, autorizzata dalla Commissione nell’aprile 2021. Di conseguenza, Vueling otterrà 18 slot giornalieri presso l’aeroporto di Parigi-Orly e inizierà operare nuove rotte da novembre 2021.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it