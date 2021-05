Commissione nazionale per il dibattito pubblico: Giovannini firma decreto per inserire nuovi nominativi

(FERPRESS) – Roma, 13 MAG – Con il decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, è stata modificata la composizione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, istituita a dicembre del 2020, inserendo i nuovi nominativi indicati dai Ministeri interessati.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it