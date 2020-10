Commissione intermediterranea d’Europa: Marsilio eletto membro del Bureau politico

(FERPRESS) – Pescara, 27 OTT – Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, è stato eletto membro del Bureau politico della Cim, la Commissione Inter-Mediterranea, che rappresenta uno dei pilastri sui quali si erige la CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa che raggruppa oltre 150 regioni europee appartenenti a 24 Stati) per il periodo 2020-2022.

