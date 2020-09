(FERPRESS) – Roma, 23 SET – La Commissione europea propone un aggiornamento del quadro normativo del cielo unico europeo che arriva sulla scia del Green Deal europeo. L’obiettivo è modernizzare la gestione dello spazio aereo europeo e creare rotte di volo più sostenibili ed efficienti. Ciò può ridurre fino al 10% delle emissioni del trasporto aereo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it