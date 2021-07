Commissione europea: ok ad aiuto agli investimenti di 10,25 mln per l’aeroporto di Palanga in Lituania

(FERPRESS) Roma, 30 LUG – La Commissione Europea ha approvato, ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato, una misura di sostegno pubblico a favore dell’aeroporto di Palanga in Lituania. Lo Stato della Lituania prevede di concedere 10,25 milioni di euro di aiuti agli investimenti per modernizzare l’infrastruttura dell’aeroporto. Ciò include la ricostruzione della pista dell’aeroporto, della via di rullaggio e dei piazzali aerei sud e nord e il rinnovamento dei sistemi di ingegneria.

