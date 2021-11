Commissione europea: ok a sostegno tedesco di 20 mln per fornitura energia meno inquinante a navi nel porto di Amburgo

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – La Commissione europea ha approvato, in base alle regole sugli aiuti di Stato dell’UE, i piani della città di Amburgo per concedere 20 milioni di euro di sostegno pubblico per la costruzione di un’infrastruttura elettrica di terra nel terminal delle navi da crociera HafenCity nel porto di Amburgo. L’aiuto assumerà la forma di una sovvenzione diretta. Il beneficiario dell’aiuto sarà l’Autorità portuale di Amburgo, che possiederà e gestirà l’infrastruttura.

Pubblicato da AB il: 17/11/2021 h 11:09 - Riproduzione riservata