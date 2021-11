Commissione europea: ok a regime spagnolo di 2,5 mln per acquisto semirimorchi per circolazione su rotaia

(FERPRESS) – Roma, 25 NOV – La Commissione Europea ha approvato, in base alle regole sugli aiuti di Stato dell’UE, uno schema spagnolo di 2,5 milioni di euro per sostenere l’acquisto di semirimorchi stradali intermodali adatti all’uso su rotaia. Il regime sarà in parte finanziato dallo strumento per la ripresa e la resilienza (“RRF”), a seguito della valutazione positiva della Commissione del piano spagnolo di ripresa e resilienza e della sua adozione da parte del Consiglio. I fondi RRF saranno forniti in aggiunta a qualsiasi sostegno esistente dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e da altri fondi nazionali.

