Commissione europea: ok a 270 mln a sostegno di operatori italiani trasporto ferroviario merci e passeggeri colpiti dal Coronavirus

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell’UE, una misura italiana da 270 milioni di euro a sostegno sia del settore del trasporto ferroviario di merci che del settore del trasporto ferroviario di passeggeri nel contesto dell’epidemia di coronavirus.

La misura mira a preservare la competitività delle operazioni di trasporto ferroviario di passeggeri e a mantenere un’offerta di servizi stabile, affidabile e sufficiente. La misura, con un budget complessivo di 270 milioni di euro, consente all’Italia di sgravare gli operatori del trasporto ferroviario di merci e gli operatori commerciali di passeggeri ferroviari da parte dei costi relativi ai diritti di accesso ai binari (ovvero i diritti che le compagnie ferroviarie devono pagare per l’utilizzo della ferrovia). rete) nel periodo dal 10 marzo al 31 dicembre 2020.

Questo supporto aiuta gli operatori ferroviari in Italia a far fronte alla difficile situazione causata dall’epidemia di coronavirus, prevenendo la perdita di quote di mercato agli operatori stradali e preservando i benefici dello spostamento del traffico dalla strada alla ferrovia raggiunti prima dello scoppio del coronavirus. La Commissione ha riscontrato che la misura è vantaggiosa per l’ambiente e per la mobilità in quanto sostiene il trasporto ferroviario, che è meno inquinante del trasporto su strada, riducendo al contempo la congestione stradale. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che la misura è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti della Commissione del 2008 sugli aiuti di Stato per le imprese ferroviarie (“gli orientamenti ferroviari”).

Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Anche nel contesto dell’epidemia di coronavirus, è importante mantenere la competitività degli operatori di trasporto merci su rotaia e passeggeri commerciali rispetto ad altre modalità di trasporto, in linea con gli obiettivi del Green Deal dell’UE. Il provvedimento approvato oggi consente alle autorità italiane di sostenere ulteriormente questo settore nell’attuale difficile situazione. Continuiamo a lavorare con tutti gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionale possano essere messe in atto nel modo più rapido ed efficace possibile, in linea con le norme dell’UE “.

Pubblicato da AB il: 25/3/2021 h 13:33 - Riproduzione riservata