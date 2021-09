Commissione europea: il trasporto urbano sostenibile al centro della Settimana europea della mobilità

(FERPRESS) – Roma, 17 SET – Circa 3 000 città di tutta Europa partecipano alla Settimana europea della mobilità di quest’anno che, iniziata ieri, durerà fino a mercoledì 22 settembre. La campagna 2021, il cui tema è “Sicuri e in salute con una mobilità sostenibile”, promuove l’uso dei trasporti pubblici come forma di mobilità sicura, efficiente, a prezzi accessibili e a basse emissioni per tutti. Il 2021 segna anche il 20° anniversario della giornata senza auto, da cui deriva l’idea della Settimana.

Pubblicato da COM il: 17/9/2021