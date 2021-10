Commissione europea: 5,4 mln per lavoratori trasporto aereo e magazzinaggio licenziati in Sardegna

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – La Commissione europea propone oggi di sostenere oltre 800 lavoratori licenziati in Sardegna. Si tratta nello specifico di 611 ex lavoratori di Air Italy e 190 ex lavoratori del Porto Canale di Cagliari, che hanno perso il lavoro a causa di ristrutturazioni e della globalizzazione.

Il sostegno proposto di 5,4 milioni di € a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) aiuterà i lavoratori in questione a trovare un nuovo impiego attraverso ulteriori percorsi di istruzione o formazione o ad avviare un’attività in proprio.

