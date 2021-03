Comitato Polo museale trasporti: nessuna rassicurazioni in Commissione. Prosegue mobilitazione social

(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – “I cancelli del Polo Museale dei Trasporti all’Ostiense resteranno chiusi ancora per un bel pezzo. È la sola certezza avuta nel corso della commissione capitolina trasparenza di ieri mattina, giovedì 11 marzo, richiesta dalla consigliera capitolina Svetlana Celli, che ha visto la partecipazione del nostro Comitato. Questo perché Atac SpA, l’attuale gestore, non ha preso alcuna iniziativa utile per superare le criticità strutturali, pur avendo tempo a sufficienza, né tanto meno per manutenere sia i rotabili storici che l’area verde, ugualmente preziosa”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/3/2021 h 15:49 - Riproduzione riservata