Comitato per i trasporti interni dell’UNECE: ministri dei trasporti chiedono un’azione concertata per affrontare difficoltà della pandemia

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – Riunione per l’83a sessione dell’UNECE Inland Transport Committee (ITC) – l’unico organismo di regolamentazione delle Nazioni Unite specializzato in trasporti stradali, ferroviari, per vie navigabili interne e intermodali – con i Ministri dei trasporti e leader dell’Africa, Asia, Europa, America Latina e Medio East.

Si è sottolineato la necessità di rafforzare la resilienza agli shock futuri, sottolineando che i meccanismi regionali e internazionali esistenti per la comunicazione e il coordinamento si sono dimostrati inadeguati a garantire una risposta armonizzata nelle condizioni di emergenza innescate dalla pandemia.

Il trasporto terrestre – su strada, ferrovia e vie navigabili – svolge un ruolo essenziale nello sviluppo economico e sociale di tutti i paesi, oltre a consentire la cooperazione regionale e globale e la produzione e distribuzione economica di merci. Il valore aggiunto diretto dal settore dei trasporti al prodotto interno lordo globale è di circa il 3–5% e i trasporti forniscono tipicamente il 5–8% dell’occupazione retribuita totale nazionale media.

I dibattiti ad alto livello all’ITC sono stati informati da una pubblicazione sul trasporto sostenibile nell’era del COVID-19 – Pratiche, iniziative e risposte: costruire sistemi di trasporto resilienti alle pandemie e un nuovo studio comparativo delle sfide e tendenze emergenti legate a COVID-19 sui trasporti interni in diverse regioni, che ha evidenziato l’elevata vulnerabilità del settore alla crisi globale, in particolare nel settore dell’agevolazione dei trasporti transfrontalieri. Ha dimostrato che, nonostante gli impatti epidemiologici e macroeconomici ampiamente disomogenei della pandemia sperimentata in tutto il mondo, le risposte alle emergenze legate al trasporto interno tendevano a essere scoordinate e irregolari. Ciò ha reso le risposte non solo meno efficaci ma anche più dannose sia epidemiologicamente che economicamente.

Le chiusure e le restrizioni delle frontiere non coordinate hanno posto gravi sfide a livello mondiale. Ad esempio, su 54 paesi africani, 38 hanno introdotto diversi tipi di chiusura delle frontiere, causando un rallentamento significativo del commercio transfrontaliero, mentre la comprensione limitata e l’applicazione incoerente delle misure COVID-19 hanno portato a confusione sia tra i camionisti che tra le autorità di frontiera. In America Latina, sono stati segnalati casi di autorità locali che hanno chiuso l’accesso alla strada, vietando alle strutture di fornire servizi sanitari ai conducenti o addirittura vietando ai conducenti di lasciare il proprio veicolo per mangiare o per rispondere a un problema con il carico.

Nella regione Asia-Pacifico, alcuni paesi hanno emesso nuove politiche in materia di regolamentazione del commercio e dei trasporti senza preavviso o senza consultare i propri partner, mentre altri hanno implementato il blocco parziale o totale dei valichi di frontiera o introdotto nuovi requisiti alle frontiere. Nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (UNESCWA), i dati per il periodo tra il 4 e l'11 giugno 2020 mostrano che quasi il 60% dei 97 valichi di frontiera terrestri monitorati non erano operativi e il 37% erano solo parzialmente operativi. Nella regione paneuropea, che ha registrato un tasso di casi di COVID-19 per 1 milione di abitanti oltre il triplo della media globale, risposte frammentate hanno contribuito a un calo stimato del 20% anno su anno del fatturato nel trasporto di merci su strada rispetto al 2019.

Inoltre, i diversi livelli dei controlli di sicurezza e salute alle frontiere, nonché i cambiamenti nella quantità di tempo che i conducenti potevano trascorrere all’interno di un paese, hanno portato a lunghi ritardi alle frontiere. Ciò non solo contribuisce a ritardi nella consegna delle merci, ma ha anche un impatto sul trasporto di beni medici essenziali e altri beni critici, inclusa la possibilità che merci deperibili vadano a male, il che può aggravare le crisi alimentari. Per le regioni che dipendono fortemente dalle importazioni di cibo, come il Medio Oriente, per il quale vengono importati il ​​90% dei cereali e il 65% del grano, le interruzioni della catena di approvvigionamento le rendono particolarmente vulnerabili a una maggiore insicurezza alimentare. La mancanza di protocolli concordati di trasporto terrestre transfrontaliero per pandemie o shock simili è una questione critica che deve essere affrontata dall’ITC come parte di una strategia di gestione del rischio a livello mondiale.

Lo studio rileva anche che avere più paesi che implementano gli strumenti legali esistenti delle Nazioni Unite per il trasporto terrestre potrebbe essere un’aggiunta efficace al mix di soluzioni a questa emergenza. Espandendo geograficamente e sviluppando ulteriormente il quadro normativo sviluppato attraverso l’ITC e i suoi organi sussidiari, si potrebbe creare una linea di base comune a livello transfrontaliero che potrebbe rendere più facile la sincronizzazione delle risposte in caso di emergenza.

Tuttavia, ci sono due sfide a questo. In primo luogo, i livelli di adesione dei paesi al di fuori della regione UNECE sono relativamente bassi . Il segretario esecutivo dell’UNECE Olga Algayerova ha dichiarato: “Chiedo a tutti i paesi di aderire e applicare le disposizioni delle Convenzioni sui trasporti interni delle Nazioni Unite, che offrono strumenti vitali per garantire procedure di transito e attraversamento delle frontiere efficienti e sicure. Invito tutti i paesi a continuare a facilitare la mobilità e il flusso di merci, in particolare i prodotti essenziali, nella misura massima possibile. In quanto sede del trasporto interno delle Nazioni Unite, l’UNECE si impegna a sostenere i paesi per sfruttare gli strumenti delle Nazioni Unite e per sostenere la cooperazione per garantire la connettività di trasporto resiliente necessaria per una ripresa socioeconomica sostenibile dalla crisi ”.

In secondo luogo, è urgente che questi strumenti giuridici accelerino la loro digitalizzazione al fine di renderli più accessibili ed efficienti, capitalizzando gli sforzi finora compiuti per sfruttare strumenti come l’eTIR e l’e-CMR. Il sistema internazionale eTIR garantisce operazioni di attraversamento delle frontiere senza carta, senza interruzioni e senza contatto, mantenendo le frontiere aperte e proteggendo dal virus autisti e funzionari doganali. Finora, 16 parti contraenti hanno ufficialmente richiesto il collegamento a eTIR.

Per affrontare le debolezze esposte dalla pandemia e per prepararsi a futuri shock globali, ITC ha approvato una risoluzione ministeriale su “Migliorare la connettività resiliente del trasporto terrestre in situazioni di emergenza: un appello urgente per un’azione concertata”. Chiede a tutti i firmatari di fare il punto sull’emergenza globale in corso e di impegnarsi a intraprendere le azioni necessarie per ridurre l’incertezza e aumentare la prevedibilità e l’efficiente dispiegamento di misure reciprocamente accettate in situazioni di emergenza. Tra le aree chiave, sancisce la decisione della comunità internazionale di “capitalizzare i punti di forza del Comitato, compreso il suo potere di convocazione e le funzioni di regolamentazione, e il suo ruolo di piattaforma delle Nazioni Unite per il trasporto interno per promuovere risposte nazionali concertate e sviluppare urgentemente conoscenza”.

L’ITC supporta e sviluppa strumenti giuridici come convenzioni e accordi internazionali considerati indispensabili per lo sviluppo di sistemi di trasporto terrestre efficienti, armonizzati e integrati, sicuri e sostenibili. Ciò rende l’ITC il forum per la progettazione di un quadro normativo più efficace per un sistema di trasporto globale resiliente come parte della ripresa.

Il segmento di alto livello è stato presentato come oratore principale da Ms. Adina-Ioana Vălean, Commissario europeo per la mobilità e i trasporti, che ha sottolineato che “Se questa crisi arrivasse con una lezione preziosa da imparare, sarebbe che abbiamo bisogno di un trasporto più resiliente sistema contro eventuali shock futuri. E lo raggiungeremo solo attraverso una strategia a lungo termine e con la collaborazione internazionale ”.

24/2/2021