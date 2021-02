Comau supporta i migliori consorzi di batterie europei ed entra nel CdA della BEPA

(FERPRESS) – Torino, 16 FEB – A coronamento dei continui investimenti del settore dell’elettrificazione, Comau è entrata a far parte di tre importanti consorzi commerciali per promuovere lo sviluppo e l’espansione del settore europeo delle batterie. Oltre ad aver aderito alla European Battery Alliance (EBA) e alla Batteries European Partnership Association (BEPA), di cui Carlo Novarese – Global Competence Center Batteries Manager di Comau – è stato eletto membro del Consiglio d’amministrazione, l’azienda contribuisce attivamente anche alla European Technology & Innovation Platform (ETIP) per le batterie.

La partecipazione di Comau a queste associazioni è dettata dal ruolo sempre più determinante dell’azienda nel settore dell’elettrificazione. Con l’espansione delle tecnologie per le batterie elettriche, l’azienda sta mettendo a punto innovazioni volte allo sviluppo di sistemi di produzione flessibili e digitali, caratterizzati da eccellenti livelli di qualità e rendimento. In particolare, in qualità di membro della rete EBA, che include organizzazioni pubbliche e private, Comau può interfacciarsi con i principali stakeholder della catena del valore delle batterie. Grazie alla carica amministrativa di Novarese nella BEPA, Comau può inoltre fornire indicazioni d’investimento strategiche insieme ai 137 membri dell’associazione, di cui 54 sono player industriali e 56 enti di ricerca. Comau occupa una posizione di leadership anche nell’ETIP, co-presiedendo e collaborando attivamente all’interno del Gruppo di lavoro 4: Progettazione e produzione delle celle di batterie.

Si stima che, entro il 2040, la sola domanda di batterie per i veicoli elettrici prodotti in Europa raggiungerà i 1.200 Gwh all’anno (Fonte: McKinsey, giugno 2019). L’aumento della domanda di batterie ricaricabili impone quindi la necessità di una cooperazione internazionale per individuare nuove tecnologie in cui investire, come ad esempio gli

accumulatori agli ioni di litio, che hanno il potenziale per portare ad una produzione di batterie sicura e sostenibile. Il coinvolgimento di Comau in questi consorzi industriali paneuropei consente all’azienda di mettere il proprio know-how al servizio di una filiera produttiva più avanzata, sia a livello nazionale (italiano) che internazionale.

“Siamo orgogliosi di essere in prima linea nel dare il nostro contributo per accelerare il progresso tecnologico nel campo delle batterie di prossima generazione, per tutte le fasi del loro ciclo di vita, dalla produzione all’implementazione, dall’utilizzo, al riciclo e smaltimento”, conferma Carlo Novarese, Global Competence Center Batteries Manager.

“Partecipando alle attività di queste importanti associazioni di settore, Comau è in una posizione preferenziale per poter individuare e sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate, cogliere opportunità di collaborazione inter-settoriali e creare valore sia per gli OEM che per i fornitori.”

Pubblicato da COM il: 16/2/2021 h 11:14 - Riproduzione riservata