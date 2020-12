Audizione al Mit di sindaci e presidenti di regioni per collegamento dello stretto. De Micheli, valutazione oggettiva dell’opera per rispondere ai bisogni delle persone

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – Il gruppo di lavoro incaricato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare le proposte progettuali per la realizzazione di un attraversamento stabile dello Stretto di Messina, presieduto dalla Ministra Paola De Micheli e dal Viceministro Giancarlo Cancelleri, si è riunito per l’audizione dei rappresentanti delle Regioni Sicilia e Calabria e dei Comuni di Messina e Reggio Calabria.

