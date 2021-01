Collegamenti AV Desenzano-Milano: Traversi risponde in Commissione Trasporti a interrogazioni Gelmini e Formentini

(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi ha risposto ieri in Commissione Trasporti della Camera a due interrogazioni, una a firma Gelmini, l’altra Formentini sui collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano.

Traversi ha detto “in premessa ricordo che Trenitalia svolge due tipi di servizi: il primo è a mercato, quindi a rischio di impresa, in cui rientrano i collegamenti Alta Velocità; il secondo è invece un servizio pubblico che l’impresa ferroviaria svolge in forza di appositi contratti stipulati con lo Stato, per il servizio universale di lunga percorrenza, e con le Regioni/Province autonome, per i servizi regionali e locali.

Per i collegamenti Alta Velocità, fin dall’inizio della pandemia Trenitalia ha modulato la propria offerta, nel rispetto delle prescrizioni e delle misure adottate dal Governo, per rispondere alla domanda di trasporto in un contesto sanitario in costante evoluzione.

Infatti, mentre nella fase acuta dell’emergenza Covid i collegamenti Alta Velocità lungo la linea trasversale Torino-Venezia sono stati ridotti a una sola coppia di treni al giorno, a partire dall’avvio della Fase 2, il numero dei collegamenti Alta Velocità è stato progressivamente incrementato, arrivando, per quanto riguarda l’intera offerta delle Frecce, fino al 77 per cento dell’offerta pre-Covid, e ripristinando la fermata delle Frecce nella stazione di Desenzano del Garda.

Con particolare riferimento a Desenzano, Trenitalia evidenzia che in epoca pre-covid nella stazione erano previste 27 fermate di treni Freccia con un bacino di utenza di circa 300.000 viaggiatori all’anno.

In particolare, da luglio a novembre 2020, la stazione di Desenzano è stata servita quotidianamente da 10 treni Frecciarossa che effettuano il collegamento tra Torino/Milano e Venezia/Udine, cui si sono aggiunti altri due treni internazionali operanti sulla tratta Roma-Milano-Vienna-Monaco, per complessivi 12 collegamenti a mercato.

Successivamente, in considerazione dell’incremento della diffusione del virus COVID-19 e in coerenza con le misure di contenimento adottate dal Governo, è stato necessario procedere ad una riprogrammazione dei servizi che hanno comportato la riduzione sull’intero territorio nazionale dell’offerta dei servizi Alta Velocità e, dunque, anche del numero delle Frecce con fermata nella stazione di Desenzano del Garda.

A decorrere dal 13 dicembre 2020 e con l’entrata in vigore dell’orario invernale, le fermate effettuate nella stazione di Desenzano sono 6 al giorno.

Ovviamente, così come già avvenuto nello scorso 2020, Trenitalia provvederà a rimodulare il volume dell’attuale offerta in considerazione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica”.

Pubblicato da COM il: 13/1/2021 h 13:08 - Riproduzione riservata