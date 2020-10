Colle Tenda: De Micheli, chiederò commissariamento del versante italiano affinchè si proceda con celerità agli interventi di ripristino

(FERPRESS) – Roma, 12 OTT – “Dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi con gli uffici preposti di Anas e Rfi sugli ingenti danni riportati nell’area di Colle di Tenda, investita dagli eventi alluvionali verificatesi tra il 2 e il 3 ottobre scorso, è mia intenzione chiedere il commissariamento del versante italiano, affinchè si possa procedere con celerità agli interventi di ripristino e al lavoro di coordinamento già in essere con i tecnici dell’area di competenza francese”. E’ quanto riferisce con una nota la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

