Codici: vigileremo su rispetto impegni compagnie aeree per rimborsi su voli cancellati entro 7 giorni

(FERPRESS) – Roma, 12 OTT – Massima attenzione e pieno sostegno ai consumatori. È quanto assicura l’associazione Codici, che interviene sull’impegno ottenuto dalla Commissione Europea da 16 compagnie aeree in merito al rimborso entro 7 giorni sui voli cancellati.

“Vorremmo esultare – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ma l’esperienza ci insegna che sugli impegni bisogna sempre vigilare. Quanto accaduto durante la pandemia è emblematico. Diverse compagnie hanno violato norme chiare, sfruttando il Covid come alibi. Risultato? Rimborsi negati ai passeggeri, voucher imposti, corse a ostacoli per ricevere assistenza su biglietti acquistati e non utilizzati. Problemi che si ripropongono ancora oggi. Abbiamo più volte richiamato l’attenzione delle autorità, come fatto dalla Beuc, l’organizzazione europea dei consumatori di cui facciamo parte. Ora registriamo questo passo avanti, senz’altro importante, ma su cui, ripetiamo, vigileremo con la massima attenzione e fermezza per tutelare i passeggeri”

