Codeshare ITA Airways – Klm. Maggiore connettività e opzioni di viaggio per i clienti di entrambe le compagnie

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – ITA Airways e KLM hanno firmato un accordo di codeshare che collega le reti delle due compagnie aeree attraverso i rispettivi hub di Roma Fiumicino e Amsterdam. Grazie a questa partnership commerciale, ITA Airways amplierà la propria offerta commerciale in Nord Europa, incrementando e sviluppando nuovi flussi di traffico leisure e business.

ITA Airways applicherà i propri codici sui voli operati da KLM via Amsterdam su una serie di destinazioni europee (Finlandia, Norvegia, Danimarca e Gran Bretagna) consentendo ai propri clienti di volare direttamente tra i due Paesi. Allo stesso modo, KLM attiverà i propri codici su ITA Airways su una selezione di destinazioni nazionali italiane e due europee (Malta e Tirana) in collegamento oltre l’aeroporto di Roma Fiumicino.

